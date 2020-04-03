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Общество / Здоровье

Губернатор поручил муниципалитетам предусмотреть средства на дезинфекцию для управляющих компаний

3 апреля 2020 года, 15:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил муниципалитетам предусмотреть дополнительные средства для управляющих компаний на дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах. Об этом с заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

«На управляющие компании идёт большая нагрузка, - отметил глава региона. – Сейчас встраиваются в работу те, кто сразу не понял указ губернатора».

Михаил Ведерников также поручил составить список управляющих компаний, которые ведут дезинфекцию подъездов. Они будут отвечать по всей строгости закона, заверил губернатор.  

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