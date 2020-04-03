Ограничительные меры по коронавирусу могут быть сняты в Псковской области через неделю

Ограничительные меры, введённые в рамках противодействия распространению коронавируса, в Псковской области могут быть сняты через неделю. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

«Президент вчера продлил до конца месяца число нерабочих дней. Картина, конечно, нас не очень радует, однако из обращения не следует, что мы будем находиться в строгой изоляции. Президент дал широкие полномочия регионам. В Псковской области пока нет необходимости вводить крайние меры, - отметил губернатор. - Если все будет в порядке, через неделю будем снимать ограничения, принимать меры».

Михаил Ведерников подчеркнул, что большинство людей здраво реагируют на угрозу и соблюдают меры самоизоляции.

Губернатор призвал гостей региона отнестись к ограничительным мерам серьёзно: минимизировать контакты, не вести постоянных перемещений. «Важно, чтобы люди определились, где они должны провести неделю, закупили продукты, никуда не катались. Желание посадить картошку или съездить к бабушке- не является поводом», - заявил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в регионе появился первый излечившийся от коронавируса, у 9 человек диагноз подтверждён, шестеро предположительно заражены.

«Благодаря нашим взвешенным действиям, заболевание удается держать под контролем», - сказал глава региона.