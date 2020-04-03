Самоизолироваться и наблюдать со здоровьем рекомендовано тем, кто посещал псковскую поликлинику №3

Самоизолироваться и в течение 14 дней наблюдать со состоянием здоровья рекомендовано тем, кто в последние дни посещал поликлинику №3 в Пскове. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Невалённую.

Такие рекомендации даны в связи с изоляцией одного из сотрудников поликлиники с подозрением на коронавирус.

Также тем, кто посетил медучреждение, следует позвонить в приёмную главврача по телефону 53-49-42. «Мы расспросим о дате и времени посещения поликлиники, узнаем о самочувствии людей и дадим рекомендации», - отметила Галина Невалённая. Она добавила, что тем, у кого в течение 14 дней самочувствие не ухудшится, беспокоится не стоит. «Но, если появились симптомы ОРВИ, следует вызвать врача. Такие рекомендации сейчас действительны абсолютно для всех», - пояснила главврач.

По её словам, приём пациентов в поликлинике сейчас ограничен, а до того абсолютно все врачи принимали больных в масках, перчатках и халатах. «Поэтому, если диагноз у нашего сотрудника всё же подтвердится, то беспокоиться, по сути, не о чем. Кроме того, мы до приёма и после измеряем всем врачам температуру, если она есть, к приёму такой специалист не допускается», - заверила Галина Невалённая.

На сегодняшний день в Псковской области коронавирус подтверждён у 9 человек, двое скончались, один выздоровел. Подозревают заболевание у шести жителей региона.