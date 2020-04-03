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Общество / Соцзащита

Выплаты в 10 тысяч рублей перечислены всем живущим в Псковской области ветеранам

3 апреля 2020 года, 14:27

Региональные выплаты в 10 тысяч рублей к Дню Победы перечислены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые проживают на территории Псковской области. Их получили почти 640 человек. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной Комитет по социальной защите.

Единовременные выплаты были введены по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерников.

Вместе с выплатами региональный Комитет по соцзащите направил другие меры социальной поддержки за апрель. В частности, это ежемесячные детские пособия, субсидии, иные выплаты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей сирот. Кроме того, произведены выплаты пособий на оплату коммунальных услуг инвалидам, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда федерального значения и ветеранам труда Псковской области и другие.

Все выплаты сделаны раньше обычного срока для поддержки граждан в связи с введёнными в регионе ограничительными мерами для противодействия распространению коронавируса.

Участники Великой Отечественной войны к 75-летию Победы, по решению президента РФ Владимира Путина, также поручат федеральную выплату в 75 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей выплатят труженикам тыла.

Выплаты в 10 тысяч рублей перечислены всем живущим в Псковской области ветеранам

Дарья Хваткова
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