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Экономика / ЖКХ

Кровлю исторического здания школы №1 в Пскове отремонтируют

3 апреля 2020 года, 13:49

Объявлен аукцион на ремонт кровли объекта культурного наследия регионального значения «Здание мужской гимназии» (конец ХIХ – начало ХХ веков) на улице Калинина в Пскове, где сейчас располагается средняя общеобразовательная школа №1 имени Леона Поземского. Как следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн 553 тыс. 912 рублей.

Подрядчику предстоит разобрать и заменить кровлю, отремонтировать кладку труб, устроить выходы канализационных труб, очистить чердачные помещения, устроить там переходные мостики, установить противопожарные двери, выполнить огнезащитное покрытие. Также списке работ – монтаж освещения чердачных помещений, молниезащиты кровли и установка системы антиобледенения желобов и водостоков.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9:00 15 апреля, подрядчика определят в этот же день в 13:00. Работы нужно будет выполнить с даты заключения контракта до 17 августа, гарантийный срок составит 5 лет.

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