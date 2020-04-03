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Общество / Здоровье

Псковская таможня призывает водителей минимизировать контакты с другими людьми в пунктах пропуска

3 апреля 2020 года, 12:46

Псковская таможня призывает водителей для снижения рисков заражения коронавирусом минимизировать контакты с другими людьми в пунктах пропуска. Водителей просят держаться на расстоянии не менее 1,5 метра при контакте, избегать касания лица руками, дезинфицировать мобильные телефоны и предметы, которые чаще всего используются, избегать большого скопления людей, прикрывать рот и нос в момент чихания и кашля, часто мыть и дезинфицировать руки.

Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе Псковской таможни, в пунктах пропуска введены меры для исключения контактов перевозчиков с должностными лицами. В частности, после размещения документов в специально отведенных оборудованных изолированных местах водителям следует в кабине автомобилей ожидать завершения оформления документов. О возможном направлении транспортного средства на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, на таможенный досмотр, перевозчика оповещают с использованием мобильной и громкой связи.

Правила поведения на территории пунктов пропуска размещены в информационных зонах. Также их доводят до водителей при прибытии в пункт пропуска.

В пресс-службе также напомнили, что в соответствии с поручением главы Правительства РФ Михаила Мишустина от 17 марта, в отношении товаров первоочередной необходимости и продовольствия в пунктах пропуска введён первоочередной порядок совершения таможенных операций и операций, связанных с завершением таможенной процедуры таможенного транзита.

Пункты пропуска работают в штатном режиме.

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