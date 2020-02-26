В Псковской области может появиться технопарк

Инвестор, готовый создать первый технопарк, появился в Псковской области. Как сообщает «Псковское Агенство Информации», об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля.

По словам губернатора, это крупная компания, с большим опытом работы.

На данный момент представителям компании переданы варианты участков, на которых возможны размещения технопарков. Проект инвестор оценивает в 2 млрд рублей. Компания будет обслуживать технопарк в течение 10 лет.

Задача для региона — сократить в два раза складирование отходов на полигонах, повысить объемы сортировки и последующей переработки.

По словам губернатора, срок реализации проекта -2 года. «Если это произойдет, то у нас будет возможность закрыть все свалки на территории Псковской области», - отметил Михаил Ведерников.