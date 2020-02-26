Троицкий собор в Пскове в ближайшее время отреставрируют

Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют. Как сообщает «Псковское Агенство Информации», об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля.

По словам губернатора, Троицкий собор с пятого-шестого места в очереди на реставрацию перешел в первую тройку. «Изменения, которые происходят с собором, требуют немедленного вмешательства. Могут быть серьезные последствия», — пояснил он.

В настоящее время идет корректировка проектно-сметной документации по проведению консервации и исследований. Порядка 50 профессиональных волонтеров окажут помощь в реставрации собора. Также будет создана рабочая группа.

Михаил Ведерников добавил, что более 100 млн рублей из внебюджетных источников имеются в наличии для укрепления склонов Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Есть договоренность с партнерами о том, что как только средства закончатся, деньги будут выделены дополнительно.

Кроме этого, предстоит ремонт церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Михаил Ведерников отметил, что на эти цели выделен 71 млн рублей.