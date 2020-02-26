Взятые администрацией Псковской области обязательства перед родственниками бойцов 6-й роты выполнены

Все обязательства перед родственниками бойцов 6-й роты, которые администрация региона взяла на себя, выполнены. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заключительном заседании оргкомитета по подготовке мероприятий к 20-летию со дня подвига бойцов 6-й роты.

По его словам, осталось несколько частных просьб: поступление одного из родственников в кадетское училище, приведение в порядок места захоронения погибшего бойца в Башкирии. Вопросы проработаны с представителями Минобороны РФ и руководством Республики, в ближайшее время они также будут выполнены.

«Родственники благодарны за объем работ, проделанный федеральным и региональным оргкомитетами. Со своей стороны хочу выразить благодарность всем собравшимся за организацию мероприятий и решение актуальных для родственников погибших десантников вопросов», - отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в ближайшее время предстоит решить вопросы благоустройства площадок для проведения регионального Дня памяти. Например, во время последнего визита на место реконструкции памятника «Купол», глава региона обратил внимание на ряд недостатков прилегающей территории, которые должны быть исправлены в ближайшее время. Полностью завершить работы планируется к 28 февраля.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту и дорожному строительству Ирины Ивановой, для участников памятных мероприятий будут представлены девять автобусов средней, большой и малой вместимости.

В преддверии памятной даты всем родственникам была полностью произведена единовременная денежная выплата в размере 50 тыс рублей. Руководитель Комитета по социальной политике региона Ольга Евстигнеева подчеркнула, что на данный момент сформирован перечень адресной поддержки, составленный после мониторинга жилищно-бытовых условий членов семей погибших, по которому планируется в ближайшее время провести работу. Михаил Ведерников поручил оперативно организовать перевод необходимых средств на проведение ремонтов, чтобы родственники смогли в ближайшее время решить свои актуальные вопросы.