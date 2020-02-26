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Экономика

Михаил Ведерников о претензиях к регоператору: Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх

26 февраля 2020 года, 17:58

Региональный оператор по вывозу и утилизации ТКО стал субъектом спора между участниками этого рынка. Как сообщает Псковское Агентство Информации, такое мнение высказал на встрече с журналистами 26 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы знаем, какая компания хочет, чтобы регоператор обанкротился, хочет сюда войти. И мы понимаем, что Псковская область в этом случае станет помойкой для Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Я не согласен с позицией ФАС, требования излишне жесткие», - сказал он.

По словам Михаила Ведерникова, регион одним из первых в стране безболезненно прошел реформу. «Все страшное осталось позади. Не хотелось бы сейчас проводить конкурсы, определять подрядчиков. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх», - сказал он.

Губернатор уточнил, что не хотел бы, чтобы ФАС сыграла в пользу одной или другой стороны имеющегося конфликта интересов. «А конфликт есть, он искусственно создан и раскручивается одной из сторон», - отметил Михаил Ведерников.

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