Губернатор назвал благополучие жителей главной задачей главы муниципалитета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал благополучие жителей главной задачей главы муниципалитета. Как сообщает «Псковское Агентство Информации, об этом глава региона заявил на пресс-конференции 26 февраля, давая оценку решению главы Дновского района стать сторонником партии «Единая Россия».

Михаил Ведерников отметил, что решение главы Дновского района Михаила Шауркина о переходе в сторонники партии «Единая Россия» показало, как складываются отношения с нынешней районной администрацией. По словам губернатора, для Михаила Шауркина это решение было непростым. «Но это хороший индикатор, который показывает, насколько человек убрал свои интересы, а благополучие района поставил превыше всего», - сказал глава региона.

По мнению губернатора, обратная связь, которая исходит от людей, говорит о том, что все районы намерены работать с администрацией. «По двум районам пока не вижу такого результата, но все зависит от настроя людей. Одна история – победить на выборах, абсолютно другая – впахивать 24 часа в сутки», - подчеркнул Михаил Ведерников.