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Политика

Губернатор назвал благополучие жителей главной задачей главы муниципалитета

26 февраля 2020 года, 17:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал благополучие жителей главной задачей главы муниципалитета. Как сообщает «Псковское Агентство Информации, об этом глава региона заявил на пресс-конференции 26 февраля, давая оценку решению главы Дновского района стать сторонником партии «Единая Россия».

Михаил Ведерников отметил, что решение главы Дновского района Михаила Шауркина о переходе в сторонники партии «Единая Россия» показало, как складываются отношения с нынешней районной администрацией. По словам губернатора, для Михаила Шауркина это решение было непростым. «Но это хороший индикатор, который показывает, насколько человек убрал свои интересы, а благополучие района поставил превыше всего», - сказал глава региона.

По мнению губернатора, обратная связь, которая исходит от людей, говорит о том, что все районы намерены работать с администрацией. «По двум районам пока не вижу такого результата, но все зависит от настроя людей. Одна история – победить на выборах, абсолютно другая – впахивать 24 часа в сутки», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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