Место расположения гребной базы в Пскове не изменится. Как сообщает «Псковское Агентство Информации, об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля.

По его словам, «тренер и ребята высказались, что хотят остаться там, где сейчас»:

«Им там привычнее. Тренер десятилетиями там занимается. Будем делать все возможное, чтобы им было удобно и комфортно заниматься, чтобы показывали хорошие результаты».

Глава региона подчеркнул, что гребную базу в Пскове следует привести в порядок и сделать ее эталонной в Северо-Западном федеральном округе. «Сейчас гребная база держится на энтузиазме тренеров и спортсменов», - заметил Михаил Ведерников.