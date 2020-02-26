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Спорт

Место расположения гребной базы в Пскове не изменится

26 февраля 2020 года, 17:35

Место расположения гребной базы в Пскове не изменится. Как сообщает «Псковское Агентство Информации, об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля.

По его словам, «тренер и ребята высказались, что хотят остаться там, где сейчас»: 
«Им там привычнее. Тренер десятилетиями там занимается. Будем делать все возможное, чтобы им было удобно и комфортно заниматься, чтобы показывали хорошие результаты». 

Глава региона подчеркнул, что гребную базу в Пскове следует привести в порядок и сделать ее эталонной в Северо-Западном федеральном округе. «Сейчас гребная база держится на энтузиазме тренеров и спортсменов», - заметил Михаил Ведерников.  

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