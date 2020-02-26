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Экономика

На ремонт моста в Порховском районе направлено 36 млн рублей

26 февраля 2020 года, 17:22

В Порховском районе идет капремонт моста через ручей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, работы проводятся на 11-ом километре автомобильной дороги Заозерье – Бродовичи – Дубье. На ремонт моста из областного бюджета выделено около 36 млн рублей.

В настоящее время подрядчик, ООО «Автомобильные дороги Пскова», завершает устройство временного моста. Параллельно проводятся работы по погружению шпунтового ограждения в русло ручья. После этого рабочие смогут приступить к возведению опор моста.

Проект предусматривает возведение монолитной железобетонной рамной конструкции моста длиной 18 с асфальтовым покрытием и барьерным и перильным ограждениями. Дорога, на которой находится мост, относится к IV категории, расчетная скорость движения – 80 км/ч.

Планируется, что капремонт будет завершен до 31 августа 2020 года.

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