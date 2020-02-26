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Культура

Заканчивается розыгрыш билетов на концерт группы BRAINSTORM от «Псковской правды»

26 февраля 2020 года, 17:14

 Уже завтра, 27 февраля, «Псковская правда» подведет итоги розыгрыша билетов на концерт латвийской группы BrainStorm. Напоминаем, что концерт в Пскове пройдет 28 февраля на сцене КСК «СУПЕР». А сам розыгрыш билетов проходит Instagram.

Важное условие: участвовать в розыгрыше могут только страницы реальных людей, а не брендов или магазинов. Нужно подписаться на страницу «Псковской правды» в Instagram и поставить лайк этому посту. Затем отметить в комментариях под этим постом трех знакомых — это должны быть страницы реальных людей и созданы (как и ваша) до начала конкурса. Комментарии можно оставлять до 26 февраля включительно. Итоги подведем 27 февраля, где один победитель получит два билета.

Заканчивается розыгрыш билетов на концерт группы BRAINSTORM от «Псковской правды»
Концерт группы BrainStorm пройдет в Пскове 28 февраля на сцене КСК «СУПЕР».
Фото пресс-службы группы

Кстати, мы уже брали у музыкантов интервью, если вы его не читали - то можете посмотреть его здесь.

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