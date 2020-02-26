Заканчивается розыгрыш билетов на концерт группы BRAINSTORM от «Псковской правды»

Уже завтра, 27 февраля, «Псковская правда» подведет итоги розыгрыша билетов на концерт латвийской группы BrainStorm. Напоминаем, что концерт в Пскове пройдет 28 февраля на сцене КСК «СУПЕР». А сам розыгрыш билетов проходит Instagram.

Важное условие: участвовать в розыгрыше могут только страницы реальных людей, а не брендов или магазинов. Нужно подписаться на страницу «Псковской правды» в Instagram и поставить лайк этому посту. Затем отметить в комментариях под этим постом трех знакомых — это должны быть страницы реальных людей и созданы (как и ваша) до начала конкурса. Комментарии можно оставлять до 26 февраля включительно. Итоги подведем 27 февраля, где один победитель получит два билета.