Безработный житель Усвят расплатился в магазине похищенной банковской картой

Безработный житель Усвят похитил чужую карту и отправился с ней в магазин. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию обратилась 54-летняя жительница поселка Усвяты. Она рассказала, что вечером 21 февраля из кармана ее куртки в квартире дома по улице Высотной была украдена банковская карта, с которой позднее сняли 6 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался неработающий житель Усвятского района, 1983 года рождения. Похищенная карта изъята. Мужчина признался, что расплачивался похищенной картой в магазинах. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.