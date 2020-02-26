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Происшествия

Безработный житель Усвят расплатился в магазине похищенной банковской картой

26 февраля 2020 года, 16:45

Безработный житель Усвят похитил чужую карту и отправился с ней в магазин. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию обратилась 54-летняя жительница поселка Усвяты. Она рассказала, что вечером 21 февраля из кармана ее куртки в квартире дома по улице Высотной была украдена банковская карта, с которой позднее сняли 6 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался неработающий житель Усвятского района, 1983 года рождения. Похищенная карта изъята. Мужчина признался, что расплачивался похищенной картой в магазинах. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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