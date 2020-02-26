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Общество

В Псковской области разработаны социальные карты

26 февраля 2020 года, 16:12

В Псковской области разработаны социальные карты. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников на торжественном приеме семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

По его словам, такие карты получат в марте ветераны и те семьи, которые приняли на попечение детей.

Михаил Ведерников подчеркнул, что разработка такой социальной карты – это работа по расширению возможностей использования регионального материнского капитала. Лимит карты составит 20 тысяч рублей из средств маткапитала. Деньги можно будет использовать на покупку детских и медицинских товаров, лекарств и строительных материалов. Также карта будет предоставлять скидки в аптеках, магазинах, где семьи смогут ею воспользоваться.

Социальная карта жителя Псковской области будет выпущена в партнерстве с одним из банков.

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