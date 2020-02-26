Студенты ПсковГУ будут проходить практику на железной дороге

О проведении совместной профориентационной деятельности, организации производственной практики для студентов ПсковГУ и целевом обучении студентов как инструменте подготовки управленческих кадров для РЖД договорились Псковский государственный университет и Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания». Как сообщили «Псковской правде» в управлении информационной политики

и связей с общественностью ПсковГУ, в среду, 26 февраля, начальник Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Михаил Поярков и врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина подписали документ, закрепляющий положения о развитии научно-технического, технологического, кадрового потенциала двух организаций, совместном проведении и реализации актуальных научно-практических разработок.

«От сотрудничества с вузом мы ожидаем, что студенты будут оставаться работать в Пскове, и приносить пользу родному региону. Федеральная пассажирская компания - это надежный работодатель. Хотелось бы, чтобы ребята во время каникул думали о профессиональной карьере, чтобы у них были планы на будущее, чтобы они были самодостаточными и независимыми», - заявил Михаил Поярков.

По словам Натальи Ильиной, университету важно взаимодействие с железной дорогой в трех направлениях: целевое обучение на разных направлениях подготовки по запросу «Федеральной пассажирской компании», курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сотрудничестве с Университетом путей сообщения и ранняя занятость студентов. «Это взаимодействие в первую очередь эффективно для самих ребят», - подчеркивает Наталья Ильина.