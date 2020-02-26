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Общество / Экология

«Экопром» наладил работу по вывозу мусора с кладбищ Пскова

26 февраля 2020 года, 15:46

В 2019 году региональный оператор по вывозу ТКО в Псковской области - компания ООО «Экопром» вывезла 7752,1 кубометра отходов с кладбищ Пскова. Об этом сообщили «"Псковской правде» в пресс-службе компании.

Напомним, вывоз отходов производится в рамках контракта с Управления городского хозяйства администрации Пскова, который был заключен на 2019 год и перезаключен на 2020.

«Работы по вывозу ТКО с кладбищ достаточно объемные и организовать их не так просто. точек сбора мусора очень много, логистика непростая. Но несмотря на то, что компания была новой, работа была выстроена весьма оперативно, - отметила заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Вывоз мусора происходит согласно составленному графику, который зависит от времени года. Сейчас отходы с кладбищ вывозятся примерно 1-2 раза в неделю. Летом, весной и осенью частоту вывоза мусора увеличат.

Кроме этого, региональный оператор помогает в ликвидации несанкционированных свалок, которые частенько образуются на кладбищах. УГХ Пскова достаточно направить заявку. ООО «Экопром» устанавливает контейнер, который по мере наполнения, вывозит.

«Благодаря нашей слаженной работе с регоператором свалки оперативно удаляются, и горы мусора, собранные на кладбищах, оперативно вывозятся, а не лежат длительный период времени», - отметила замначальника УГХ.

Напомним, что  компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает на территории одиннадцати регионов России.

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