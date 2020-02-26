ПсковГУ и ФПК подписали соглашение о сотрудничестве

Псковский государственный университет и Северо-западный филиал Федеральной пассажирской компании (ФПК) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и начальник филиала транспортной компании Михаил Поярков в среду, 26 февраля.

Руководитель вуза отметила, что работа с железной дорогой будет строиться по трем основным направлениям: подгтовка кадров, повышение квалификации и занятость студентов во время обучения в университете.

«Соглашение выгодно, в первую очередь, для студентов. Ранняя занятость студентов эффективна и для самих ребят и для университета как опрорного вуза региона», - отметила Ильина.

Михаил Поярков заявил, что от сотрудничества компания ожидает, что студенты получат рабочие места в регионе, где они обучаются. Сотрудничество ПсковГУ с ФПК поможет студентам выстраивать планы на будущее, на карьеру в стабильной компании, считает он.