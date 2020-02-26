В Псковской области зафиксировали самый низкий на Северо-Западе уровень инфляции

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в январе 2020 года составила 2,6% после 3% в декабре прошлого года. Как сообщили «Псковской правде» в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в большинстве регионов Северо-Запада годовая инфляция в январе замедлилась по сравнению с декабрем.

Годовая продовольственная инфляция в округе замедлилась в январе до 1,5% с 2,1% в декабре. Основной вклад в замедление внесли удешевление мяса и плодоовощной продукции. В январе в округе на фоне сохранения широкого предложения продолжали снижаться в годовом выражении цены на свинину и курицу. Кроме того, наращивание объема производства привело к снижению цен на мясо индейки. Снижались цены практически на все основные виды овощей (капуста, картофель, морковь, лук). На фоне рекордного урожая сахарной свеклы в стране продолжал дешеветь сахар, что способствовало замедлению роста цен на кондитерские изделия.

Непродовольственная инфляция в январе продолжила снижаться и составила 2,5% после 2,8% в декабре 2019 года. Вклад в снижение инфляции по этой группе товаров внесло замедление годовых темпов роста цен на легковые автомобили, топливо, медицинские, строительные, парфюмерно-косметические товары.

Годовая инфляция в сегменте услуг в округе составила 4,1% в январе после 4,% в декабре. По сравнению с декабрем повысились темпы роста цен на услуги пассажирского транспорта и отдельные виды жилищно-коммунальных услуг.

Как отметила начальник Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Петрова, каждый регион нашего округа имеет свои особенности, и уровень цен несколько различается от региона к региону.

- Самый низкий на Северо-Западе уровень инфляции второй месяц подряд остается в Псковской области, где этот показатель снизился до 1,8% в январе после 2,3% в декабре. В частности, в Псковской области больше, чем в целом по округу, снизились цены на плодоовощную продукцию, свинину, мясо птицы, - сообщила Ирина Петрова.