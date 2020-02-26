Тысячерублевую купюру с признаками подделки изъяли в Великих Луках

Полиция изъяла тысячерублевую купюру с признаками подделки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 25 февраля в финансовом учреждении Великих Лук обнаружена банкнота достоинством тысяча рублей с признаками подделки. Купюра поступила вместе с выручкой одной из торговых организаций.

В этой связи с этим фактом полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.