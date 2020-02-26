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Спорт

Лучшие киберспортсмены соберутся на ежегодный фестиваль в Пскове

26 февраля 2020 года, 12:54

Лучшие киберспортсмены школьной и студенческой лиги соберутся на ежегодный киберспортивный фестиваль 14 марта в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, финальные матчи пройдут в дисциплинах: Dota 2, CS:GO, World of Tanks, FIFA, Hearthstone. Победители дисциплин Dota2, FIFA и HearthStone отправятся на соревнования в Великий Новгород.

На мероприятии будут работать интерактивные площадки, планируются соревнования JustDance 2020, панна футбол, косплей-шоу, выставка инди-разработчиков, настольные игры от клуба «Квокка», выставка моделей стендового моделирования от клуба «Диорама» и розыгрыш призов.

Фестиваль пройдет по адресу: г. Псков, Иркутский переулок, д. 2

Начало фестиваля в 14.00, вход свободный.

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