Лучшие киберспортсмены соберутся на ежегодный фестиваль в Пскове

Лучшие киберспортсмены школьной и студенческой лиги соберутся на ежегодный киберспортивный фестиваль 14 марта в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, финальные матчи пройдут в дисциплинах: Dota 2, CS:GO, World of Tanks, FIFA, Hearthstone. Победители дисциплин Dota2, FIFA и HearthStone отправятся на соревнования в Великий Новгород.

На мероприятии будут работать интерактивные площадки, планируются соревнования JustDance 2020, панна футбол, косплей-шоу, выставка инди-разработчиков, настольные игры от клуба «Квокка», выставка моделей стендового моделирования от клуба «Диорама» и розыгрыш призов.

Фестиваль пройдет по адресу: г. Псков, Иркутский переулок, д. 2

Начало фестиваля в 14.00, вход свободный.