Родители псковских школьников сдадут ЕГЭ

СОВЕТЫ

Советами, как хорошо сдать ЕГЭ по истории, поделился с нами эксперт в подготовке школьников к Единому государственному экзамену, старший преподаватель кафедры всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ Валерий Митин.

ЕГЭ по истории содержит 25 вопросов разной степени сложности. Вопросы первого блока являются относительно легкими, хотя, конечно, предполагают наличие знаний, но иногда на помощь может прийти логика и внимательность. В первом блоке вопросов чаще всего сложными считают задания по карте. Но наибольшую трудность представляют вопросы второго блока ЕГЭ по истории, которые включают в себя работу с историческим документом, которому посвящены вопросы 20, 21, 22.

При выполнении заданий по карте (№№ 13-16), прежде всего, важна внимательность. Карта сама по себе содержит информацию, которая помогает ответить на вопросы: географические объекты, очертания границ, географические и исторические названия.

Аналогично при работе с историческими документами (№№ 6, 10, 12, 20-22) внимательность позволяет найти информацию по заданиям в тексте самого документа. Нельзя только копировать в ответе текст документа - необходимо формулировать ответ своими словами.

При характеристике личности (№ 25-2) необходимо показать личное действие исторического деятеля («сделал», «подписал», «издал указ»), после чего нужно показать следствие этого действия и значение этого действия в дальнейших исторических процессах. При отсутствии хотя бы одного из этих элементов балл за характеристику не засчитывается.

При обозначении причинно-следственных связей (№ 25-3) аналогично должно присутствовать три элемента: событие, следствие этого события и его значение в дальнейшем ходе истории.

При определении оценки периода (№ 25-4) очень важно помнить, что она не должна содержать общих фраз: нужно показать конкретные итоги данного периода. И, что крайне важно – нужно показать, как этот период повлиял на процессы последующих периодов. Только в этом случае балл будет засчитан.