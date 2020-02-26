В Пскове изменится маршрут автобуса №11

В Пскове изменится схема движения автобуса по маршруту №11. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», изменения связаны с закрытием для движения участка ул. Гражданской от ул. Спортивной до Октябрьского проспекта. Улица будет перекрыта с 8.00 2 марта до 24.00 10 марта в связи с проведением работ в рамках реконструкции стадиона «Машиностроитель».

Автобус №11 будет следовать от Летнего сада по Октябрьскому проспекту, ул.Вокзальной на вокзал. От вокзала по ул.Вокзальной, ул.Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту. По этой же схеме движения работают маршруты №№ 8 и 19, когда следуют от вокзала.