Полиция продолжает розыск пропавшего год назад псковича

Псковская полиция разыскивает жителя областного центра Романа Анатольевича Иванова, 1974 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 апреля 2019 года мужчина без вести пропал на территории Пскова. И до настоящего времени местонахождение его неизвестно.