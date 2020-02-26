Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Бухгалтер псковской управляющей компании получила условный срок за мошенничество

26 февраля 2020 года, 10:01

45-летняя псковичка осуждена за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения. Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пскова, Псковский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств)

В суде установлено, что с 2015 года женщина работала бухгалтером в ООО «УК Народная» и в период с 2014 по 2017 гг. изготавливала платежные поручения о перечислении денежных средств в адрес юридических и физических лиц , не имеющих с управляющей компанией финансовых взаимоотношений. Таким образом бывший бухгалтер произвела необоснованное перечисление денежных средств по 167 подложным платежным поручениям на общую сумму 2 млн 157 тыс рублей.

В ходе аудиторской проверки были выявлены факты хищения. По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил ей бывшему бухгалтеру наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области может появиться технопарк
Троицкий собор в Пскове в ближайшее время отреставрируют
Взятые администрацией Псковской области обязательства перед родственниками бойцов 6-й роты выполнены
Михаил Ведерников о претензиях к регоператору: Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх
Губернатор назвал благополучие жителей главной задачей главы муниципалитета
Место расположения гребной базы в Пскове не изменится
На ремонт моста в Порховском районе направлено 36 млн рублей
Заканчивается розыгрыш билетов на концерт группы BRAINSTORM от «Псковской правды»
Безработный житель Усвят расплатился в магазине похищенной банковской картой

Комментарии

Авторизация
No comments
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района
Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Происшествия / ДТП
7 февраля 17:21

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Просят откликнуться тех, кто проезжал или проходил мимо в момент аварии
Ушли и не вернулись

Происшествия
6 февраля 11:12

Ушли и не вернулись

Список людей, пропавших в Псковской области. вдруг вы кого-то видели?