Бухгалтер псковской управляющей компании получила условный срок за мошенничество

45-летняя псковичка осуждена за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения. Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пскова, Псковский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовлении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств)

В суде установлено, что с 2015 года женщина работала бухгалтером в ООО «УК Народная» и в период с 2014 по 2017 гг. изготавливала платежные поручения о перечислении денежных средств в адрес юридических и физических лиц , не имеющих с управляющей компанией финансовых взаимоотношений. Таким образом бывший бухгалтер произвела необоснованное перечисление денежных средств по 167 подложным платежным поручениям на общую сумму 2 млн 157 тыс рублей.

В ходе аудиторской проверки были выявлены факты хищения. По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил ей бывшему бухгалтеру наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.