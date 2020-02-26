Жители Дедовичского района отметили 76-ю годовщину освобождения от фашистов

Жители Дедовичского района отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, с памятной датой жителей района поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Дедовичская земля в годы Великой Отечественной войны была одним из центров партизанского движения, и ее жители сыграли важную роль в освобождении как района, так и всей Псковской области. Победа далась нелегко, и доблесть наших защитников была навсегда увековечена в монументах и в заслуженном звании „Край Партизанской славы“. Мы будем вечно помнить военный и трудовой подвиг прошлого века, который совершили наши соотечественники, и делать все возможное, чтобы быть достойными их памяти», — отметил губернатор.

У воинских захоронений на площади Советов прошел торжественный митинг. Участники мероприятия возложили цветы и гирлянды к мемориалу, а затем к стеле, установленной в честь разгрома партизанами фашистского гарнизона в 1942 году. Память павших героев они почтили минутой молчания.

Глава муниципалитета Геннадий Афанасьев вручил ветеранам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, проживающим в Дедовичском районе, юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Напомним, во время Великой Отечественной войны поселок Дедовичи был центром Партизанского края и «боевым университетом», в котором зрели кадры для многих бригад и отрядов. Население поддерживало партизан, кормило и одевало, сдавало продукты на партизанские базы. Оккупанты, в свою очередь, на борьбу с партизанами направляли отряды карателей, уничтожая местных жителей целыми деревнями. За два с половиной года оккупации погибли более 5 тыс дедовичан, было сожжено дотла 375 деревень и сам районный центр.

Освобождение Дедович прошло 25 февраля 1944 года. В операции совместно с партизанами участвовали части Ленинградского и Второго Прибалтийского фронтов.

В 2018 году глава региона Михаил Ведерников присвоил Дедовичскому району почетное звание «Край партизанской славы». Муниципалитет стал первым в регионе, получившим это звание.