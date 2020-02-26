В 2019 году псковские аграрии приобрели более 150 единиц новой сельхозтехники

Более 150 единиц новой сельхозтехники и оборудования на 500 млн рублей приобрели псковские аграрии в 2019 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В частности, было закуплено 40 тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 90 единиц прочей сельхозтехники. 50% технических средств было приобретено в лизинг, другая часть - за счет собственных и кредитных средств, в том числе, в рамках постановления правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

В текущем году сельхозтоваропроизводители уже приобрели два новых трактора, два зерноуборочных комбайна и культиватор.