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Экономика

В 2019 году псковские аграрии приобрели более 150 единиц новой сельхозтехники

26 февраля 2020 года, 09:18

Более 150 единиц новой сельхозтехники и оборудования на 500 млн рублей приобрели псковские аграрии в 2019 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В частности, было закуплено 40 тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 90 единиц прочей сельхозтехники. 50% технических средств было приобретено в лизинг, другая часть - за счет собственных и кредитных средств, в том числе, в рамках постановления правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

В текущем году сельхозтоваропроизводители уже приобрели два новых трактора, два зерноуборочных комбайна и культиватор.

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