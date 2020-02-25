Куньинские ветераны получили юбилейные медали к 75-летию Победы

Куньинские ветераны получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг». Поздравили ветеранов глава Куньинского района, единоросс Олег Лебедев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Олег Савельев, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Житель поселка Кунья Николай Федорович Сафронов попал на фронт 17-летним мальчишкой в апреле 1943 года. Во время войны он был пулеметчиком, сапером 5 инженерного противохимического полка, участвовал в освобождении Белоруссии.