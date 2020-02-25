Куньинские ветераны получили юбилейные медали к 75-летию Победы

Житель поселка Кунья Николай Федорович Сафронов попал на фронт 17­-летним мальчишкой в апреле 1943 года. Во время войны он был пулеметчиком, сапером 5­ инженерного противохимического полка, участвовал в освобождении Белоруссии.

Куньинские ветераны получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг». Поздравили ветеранов глава Куньинского района, единоросс Олег Лебедев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Олег Савельев, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Другому ветерану, Василию Гавриловичу Гаврилову, на долю выпали не меньшие испытания - он прошел через ужас фашистских концлагерей.

В октябре 1940 года Василий Гаврилов был призван на срочную службу в ряды Красной Армии. К началу войны он служил рядовым 239 стрелкового полка 27 стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Белоруссии под Гродно. В плену Василий Гаврилович провел долгие четыре года.