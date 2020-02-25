Экопром: вопросов по отсутствию контейнеров все меньше

Отсутствие контейнеров для утилизации мусора все реже становится предметом обращения со стороны жителей в Центр обслуживания клиентов (Псков) регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Экопром», сообщила заместитель руководителя Центра Ирина Ефимова.

В случае обращения граждан с такими вопросами, «Экопром» проводит совместную работу с органами местного самоуправления: определяются места накопления мусора, а затем устанавливаются контейнеры.

«Вопросов по поводу контейнеров становится всё меньше, услугой охвачена большая часть Псковской области», — сообщила Ирина Ефимова.