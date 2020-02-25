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Экономика / ЖКХ

Экопром: вопросов по отсутствию контейнеров все меньше

25 февраля 2020 года, 16:18

Отсутствие контейнеров для утилизации мусора все реже становится предметом обращения со стороны жителей в Центр обслуживания клиентов (Псков) регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Экопром», сообщила заместитель руководителя Центра Ирина Ефимова.

В случае обращения граждан с такими вопросами, «Экопром» проводит совместную работу с органами местного самоуправления: определяются места накопления мусора, а затем устанавливаются контейнеры.

«Вопросов по поводу контейнеров становится всё меньше, услугой охвачена большая часть Псковской области», — сообщила Ирина Ефимова.

Экопром: вопросов по отсутствию контейнеров все меньше

Фото пресс-службы компании "Экопром"
Отметим , что в 2019 году региональный оператор закупил 8206 контейнеров для сбора мусора. Кроме того, в сельской местности в прошлом году «Экопром» обеспечил своих клиентов почти 300 тысячами спецпакетов для мусора.

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед — с 13:00 до 14:00. Телефон: 8 (8112)20-19-21.

Время работы Центра обслуживания клиентов в Великих Луках: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Телефон 8(81153) 69428


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