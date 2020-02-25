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Происшествия / ЧП

Главврач Островской больницы извинилась за червей в супе

25 февраля 2020 года, 14:36

В Островском роддоме проходит проверка качества питания. С этой целью учреждение сегодня, 25 февраля, посетила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Проверка вызвана жалобой пациентки, обнаружившей в супе червей, сообщает Псковское Агентство Информации.

Сопровождавшая ее главный врач Островской больницы Ирина Богачева подтвердила тот факт, что в супе были найдены черви, отметив, что в тот день его ели все в больнице. Она принесла свои извинения и заверила, что процесс приготовления теперь жестко контролируется.

Главврач Островской больницы извинилась за червей в супе
Как в суп попали черви, предстоит разобраться
фото с https://informpskov.ru

«Повара отстранили от готовки пищи. Я такого в жизни никого не встречала, чтобы находились такие включения в пище. Я считаю, что они могли появится только на этапах до производства», - сказала она.

Марина Гаращенко осмотрела пищеблок и потребовала представить объяснительные всех без исключения, включая дежурного врача и буфетчицу.

Проверка завершится к 27 февраля.


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