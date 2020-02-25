Главврач Островской больницы извинилась за червей в супе

В Островском роддоме проходит проверка качества питания. С этой целью учреждение сегодня, 25 февраля, посетила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Проверка вызвана жалобой пациентки, обнаружившей в супе червей, сообщает Псковское Агентство Информации.

Сопровождавшая ее главный врач Островской больницы Ирина Богачева подтвердила тот факт, что в супе были найдены черви, отметив, что в тот день его ели все в больнице. Она принесла свои извинения и заверила, что процесс приготовления теперь жестко контролируется.