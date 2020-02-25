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Общество / Образование

Французские школьники отметили красоту Пскова и гостеприимство псковичей

25 февраля 2020 года, 14:18

Французские школьники из лицея Рене Кассен города Байонна (Франция) в количестве 16 человек находятся в рамках обмена в Пскове. Во вторник, 25 февраля, они встречались с главой Пскова Еленой Полонской. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рассказывая о своих впечатлениях о городе, школьники отметили его красоту, историческую ценность, много церквей и гостеприимство псковичей. Кроме того, им понравились Печоры. Из блюд, которые они пробовали, особенно под душе им пришлись пельмени и щи.

Елена Полонская сообщила ребятам о масленичной неделе, которая началась в понедельник, 24 февраля, и о традициях с этим праздником связанных. Школьники, в свою очередь, рассказали, что блины они любят, а больше всего со сладкой начинкой.

В заключении встречи стороны обменялись подарками.

«Мы рады, что вы к нам приехали. И я надеюсь, что вам у нас нравится, и вы непременно вернетесь к нам еще раз, заведете псковских друзей», - отметила Елена Полонская.

Добавим, первый обмен между лицеем Рене Кассен и Псковским Педагогическим Комплексом состоялся в феврале 2017 года. Второй - в 2019 году. И в этом году школьники приезжают в третий раз.


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