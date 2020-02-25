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Культура

Рязанский русский народный хор представит новую программу на Фестивале русской музыки в Пскове

25 февраля 2020 года, 13:05

Выступать в Пскове Академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова будет в воскресенье, 22 февраля. На 46-ой Фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н. А. Римского — Корсакова он везет новую программу - музыкально-литературную фантазию на стихи Сергея Есенина разных лет «Родился я с песнями». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

Новая программа сделана в содружестве с театральным режиссером Мариной Есениной.

Рязанский русский народный хор представит новую программу на Фестивале русской музыки в Пскове
Хор привезет в Псков новую программу
фото с tkd-pskov.ru

Зрители услышат музыку выдающихся российских композиторов: Г. Пономаренко, А. Аверкина, Е. Дербенко, Е. Попова, известных рязанских авторов А. Ермакова, Н. Видюка, Г. Галахова. В программе также примут участие драматические актеры.

Напомним, 46-й Фестиваль русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н. А. Римского - Корсакова в этом году пройдет в Пскове с 18 по 25 марта при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре. Музыкальный праздник включит в себя пять основных событий — от мировой классики балета до исконно русской народной музыки.

Кроме Рязанского русского народного хора, участниками фестиваля станут ведущие музыкальные коллективы нашей страны. Среди них симфонический оркестр Мариинского театра, Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации, Имперский Русский Балет под руководством Гедиминаса Таранды, а также Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.


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