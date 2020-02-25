Вопрос строительства очистных сооружений в Себеже поднял Михаил Ведерников

В Себеже необходимо строить очистные сооружения по самому последнему слову техники. Об этом на встрече с жителями Себежского района во вторник, 25 февраля сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Во встрече, посвященной вопросам проблемам местных жителей в отношениях с национальным парком «Себежский» принимают участие председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев, представители Минприроды РФ, депутат Госдумы («Единая Россия») от Псковской области Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Глава региона напомнил, что законодательство не позволяет возводить на территории нацпарка очистные сооружения. Отметим, что значительная часть Себежа находится на землях нацпарка.

Отсутствие очистных приводит к тому, что бытовые стоки в Себежское озеро происходят стихийно и могут привести к угрозе существования нацпарка.

Губернатор подчеркнул, что надо принимать те реалии, что есть и работать вместе с федеральным центром над тем, чтобы в Себеже можно было построить очистные сооружения по самым жестким экологическим требованиям и последнему слову техники.