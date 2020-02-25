Губернатор и депутаты Госдумы встречаются с жителями Себежа по поводу нацпарка «Себежский»

Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Госдумы за то, что не просто приехали провести заседание, а именно в Себеже сконцентрироваться на решении проблем людей во взаимоотношениях с национальным парком «Себежский».

Во вторник, 25 февраля в администрации Себежского района началась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями муниципалитета. Главная тема встреча: накопившиеся вопросы и проблемы себежан в отношении нацпарка.

«Не так давно Вячеслав Викторович Володин (председатель Госдумы — Ред.) был у нас с рабочим визитом и собственно проблемы жителей Себежского района приминительно к Себежскому национальному парку были одной из тем встречи», - напомнил глава региона.

Во встрече с жителями Себежского района принимают участие председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев, депутат Госдумы («Единая Россия») от Псковской области Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Нацпарк «Себежский» был создан в 1996 году. На его территории находятся 66 населенных пунктов, в которых проживает фактически 50% населения района. По действующему федеральному законодательству себежане, живущие на территории нацпарка, существенно ограничены в своих правах на землю. Они не могут приватизировать земельные участки, запрещено строительство на них и так далее.