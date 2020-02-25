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Общество

За благоустройство парка имени Юрия Гагарина проголосовали псковичи

25 февраля 2020 года, 11:50

Парк имени Юрия Гагарина в Пскове набрал большего всего голосов жителей города поэтому в 2020 году его благоустроят в первую очередь по партийному проекту «Единой России» «Городская среда». Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в своем Instagram.

За Парк свои голоса отдали 3 932 человека (52%), за площадь Ленина — 2 740 человек (36%), за территорию у псковской школы №13 — 914 человек (12%).

«Большое спасибо всем, кто поддержал парк, кто вложил силы, чтобы привлечь к голосованию как можно больше людей! Вместе мы огромная сила!» — написал Григорий Стороненков.

Официальные итоги голосования подведет комиссия 27 февраля. Голосование, в котором могли принять участие все жители Пскова в возрасте от 14 лет, проходило на портале moydom.ru с 8 по 24 февраля.


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