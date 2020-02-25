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Культура

Парижане увидят псковские храмы

25 февраля 2020 года, 10:39

Российский центр науки и культуры в Париже представит выставку «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы», которая откроется 18 марта.

На выставке будет представлена старинная русская традиция каменного храмоздательства и сохранившийся до наших дней национальный колорит, присущий архитектурным памятникам древнего Пскова, говорится на сайте «Русских сезонов». Посетители смогут познакомиться с псковской школой зодчества, а также с каждым из десяти храмов, включенных в список ЮНЕСКО. Уделено внимание и православным легендам Псковщины.

Проект организован международным культурным проектом «Русские сезоны» совместно с Патриаршим советом по культуре.

Значительная часть выставки создана с помощью современных информационных технологий, сообщили организаторы «Псковской правде», в частности, будут использованы 3D-модели, проекционные стенды, интерактивная книга и сенсорные экраны. Среди экспонатов, специально созданных для выставки, макеты Псковского кремля, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и церкви Богоявления с Запсковья.

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