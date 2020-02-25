Путин: Каждый нацпроект — это персональная ответственность

Президент России Владимир Путин назвал отличия национальных проекто от предыдущих программ, действовавших в стране. Отличие в определении конкретных целей, ресурсов и персональной ответственности исполнителей, заявил глава государства, отвечая на вопрос в интервью ТАСС в проекте «20 вопрос Владимиру Путину».

«По каждому вопросу персональная ответственность - вот что такое национальные проекты. Таких инструментов мы раньше не применяли. У нас вот такого таргетирования никогда раньше не было», - сказал он.

Отметим, цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в новом майском указе президента РФ Владимира Путина. Речь идет о сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

На реализации национальных проектов до 2024 года выделено почти 26 трлн. рублей.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов.