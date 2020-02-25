Три человека погибли в огне за минувшие выходные

За выходные в огне пожаров в Псковской области погибли три человека.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области 22 февраля в деревне Алуферово (Велейская волость, Пушкиногорский район) сгорел 70-летний пенсионер. 24 февраля в деревне Шмотки той же волости в своем доме погибла 61-летняя женщина, ее тело обнаружили пожарные в полностью выгоревшем строении.

Во вторник, 25 февраля ночью в Черехе (Псковский район) сгорело бесхозное строение, внутри обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

МЧС еще раз напоминает о необходимости осторожного обращения с огнем, с электроприборами, о соблюдении правил при печном отоплении.