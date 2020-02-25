Наркодилер предстанет перед судом за целый букет преступлений

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя региона 1996 года рождения, обвиняемого в совершении более пятидесяти преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Он занимался тем, что забирал из тайников на территории Пскова и Псковского района оптовые партии гашиша, мефедрона и амфетамина, переносил их к себе домой, а затем в арендованную квартиру, где фасовал наркотики, вел их учет, контролировал наличие тайников, передавал расфасованные наркотики для последующего сбыта другим участникам группы, платил им деньги, отчитывался перед организаторами о проделанной работе.

Кроме того, в состав группы за два месяца были вовлечены еще четверо ранее знакомых между собой молодых людей, 1994, 1996, 1997 и 1998 годов рождения, проживающих в Пскове.

После завершения расследования фигуранту было предъявлено обвинение в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, 11 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, 37 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, 1 преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.