Псковские спортсмены вернулись с медалями с Первенства и Чемпионата СЗФО по карате WKF. Как сообщили «Псковской правде» в спортивной Федерации карате города Пскова, соревнования прошли 20-23 февраля в городе Череповец Вологодской области.

Соревнования проходили в категориях индиаидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите. Более 800 участников на четырех площадках в течении 24 часов соревновательного времени отстаивали право подняться на пьедестал в своих категориях.

Псковскую область представлял 31 спортсмен спортивной Федерации карате города Пскова.

Также в рамках соревнований проходил учебно-аттестационный семинар для судейского корпуса, на котором псковские судьи прошли аттестационные экзамены для присвоения очередных категорий.