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Спорт

Псковские спортсмены вернулись с медалями с Первенства и Чемпионата СЗФО по карате

24 февраля 2020 года, 16:21

Псковские спортсмены вернулись с медалями с Первенства и Чемпионата СЗФО по карате WKF. Как сообщили «Псковской правде» в спортивной Федерации карате города Пскова, соревнования прошли 20-23 февраля в городе Череповец Вологодской области.

Соревнования проходили в категориях индиаидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите. Более 800 участников на четырех площадках в течении 24 часов соревновательного времени отстаивали право подняться на пьедестал в своих категориях.

Псковскую область представлял 31 спортсмен спортивной Федерации карате города Пскова.

Также в рамках соревнований проходил учебно-аттестационный семинар для судейского корпуса, на котором псковские судьи прошли аттестационные экзамены для присвоения очередных категорий.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Курасов Дмитрий - 1 место  ката 6-7 лет
Иванов Александр - 3 место ката 6-7 лет
Трусов Максим - 3 место кумите 6-7 лет -25кг
Иванов Павел - 2 место кумите 6-7 лет -30кг
Ершов Станислав - 3 место кумите 6-7 лет +30кг

Александров Дмитрий - 3 место ката 8-9 лет
Шевчук Иван - 2 место ката 10-11 лет
Титов Артем - 2 место кумите 8-9 лет

Антонов П., Иванов А., Егоров Т. - 1 место ката-группа 6-9 лет
Буравлев А., Александров Д., Титов А. - 2 место ката-группа 6-9 лет +35кг
Потебня Д., Лебедев А., Новик Г. 1 место ката группа 10-11 лет
Потебня Е., Бакунина П., Яковлева А. - 2 место ката группа 12-13 лет
Ермолов Е. - 2 место ката 18+

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