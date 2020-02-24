У юных боксеров Дновского района появился напольный ринг для тренировок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на тренировке юных дновских боксеров. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, глава региона посетил любительское объединение по боксу «Юность» в рамках рабочей поездки в Дновский район.

По итогам прошлого визита в сентябре 2019 года Михаил Ведерников поручил выделить средства на приобретение инвентаря. Сейчас начинающие дновские боксеры занимаются в качественно новых условиях. Выделенные из резервного фонда администрации региона 320 тыс рублей позволили приобрести необходимые для тренировок напольный боксерский ринг, боксерские мешки и пневмогруши.

По словам руководителя объединения Максима Иванова, новое оборудование позволило существенно улучшить уровень подготовки воспитанников. «Мои спортсмены раньше могли почувствовать ринг только на соревнованиях. Сейчас — мы в ринге, у нас ведется постоянный тренировочный процесс. Это очень важно», — отметил он.

Михаил Ведерников поинтересовался с юными спортсменами, в частности, поинтересовался, принимали ли те участие в 22-м турнире по боксу памяти Героя Советского Союза А. Матросова в Локнянском районе. За победу сражались около ста спортсменов, в том числе из России, Эстонии и Республики Беларусь. Максим Иванов рассказал, что дновские спортсмены не только приняли участие в соревновании, но и привезли с турнира сразу несколько наград. Он также рассказал, что сейчас боксеры готовятся к соревнованиям, приуроченным к 20-летию подвига 6-й роты, а также первенству СЗФО.

«Удачи вам, новых побед. Вы — молодцы», — заметил Михаил Ведерников.

Также в ходе визита в районный культурный центр глава региона осмотрел и помещения учреждения культуры, которые на протяжении ряда лет приводятся в порядок. В прошлом году на ремонт и обновление оборудования было направлено около 2,7 млн рублей.