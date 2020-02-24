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Общество

В Дновском районе отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

24 февраля 2020 года, 15:02

В Дновском районе прошли памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в торжественной церемонии принял участие Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находящийся 24 февраля в рабочей поездке пр Дновскому району.

Глава региона напомнил, что освобождение города Дно стало одним из самых ключевых и важных успехов Старорусско-Новоржевской операции. Решением военного командования Советского Союза 10 соединений и частей за проявленный героизм и отвагу получили почетное наименование «Дновские».

«Освобождение района положило конец оккупации и многочисленным бесчинствам, которые творили фашисты на протяжении нескольких лет, вернуло жителям мир и надежду на светлое будущее. Важно, что за народным военным подвигом последовал трудовой. Как и на многих других территориях, здесь восстанавливали инфраструктуру Дно и прилегающих населенных пунктов. Местные жители сделали всё возможное, чтобы Дно и сегодня сохранял статус сильного районного центра, и их трудовой подвиг стал отдельной страницей в истории Псковской области», — отметил Михаил Ведерников.

Слова благодарности губернатор адресовал ветеранам. «Вы выстояли перед лицом самого сложного вызова в истории человечества. Вы — эталон доблести и пример для каждого из нас», — сказал он.

Обращаясь к жителям района, Михаил Ведерников призвал их делать все, чтобы быть достойными подвигов дедов. «Нужно строить школы, приводить в порядок больницы, привлекать инвесторов для создания новых рабочих мест, беречь природу и экологию дновской земли. Это наш почетный долг и прямая обязанность», — отметил он.

Затем губернатор вместе с участниками митинга возложил цветы к братским захоронениям. Также торжественные церемонии возложения цветов прошли в различных уголках Дновского района, на других местах захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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