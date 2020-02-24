Михаил Ведерников: Нацпроекты делают регион вкуснее и гостеприимнее

Псковские проекты, реализованные при поддержке финансовых инструментов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», перечислил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм».

По его словам, нацпроекты - это не только школы, больницы и благоустройство. «Они также делают #регион60 ещё вкуснее и гостеприимнее», - отметил Михаил Ведерников..

Губернатор пояснил, что Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области выдаёт микрозаймы до 5 млн рублей по проценту на уровне ключевой ставки ЦБРФ.



