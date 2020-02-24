Михаил Ведерников: Нацпроекты делают регион вкуснее и гостеприимнее

Псковские проекты, реализованные при поддержке финансовых инструментов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», перечислил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм».
По его словам, нацпроекты - это не только школы, больницы и благоустройство. «Они также делают #регион60 ещё вкуснее и гостеприимнее», - отметил Михаил Ведерников..
Губернатор пояснил, что Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области выдаёт микрозаймы до 5 млн рублей по проценту на уровне ключевой ставки ЦБРФ.
«Это хорошая поддержка, которой предприниматели активно пользовались в прошлом году. Вот несколько примеров проектов, реализованных при поддержке финансовых инструментов #НацПроект «Малое и среднее предпринимательство». Известная в Пскове кондитерская «Миша» (я тут ни при чём) получила займ 1,7 млн рублей, который помог открыть новое кафе на Октябрьском. Сделано с уважением к истории и посетителям – хороший проект и достойная кухня. Под открытие ресторана #Мояистория Фонд дал поручительство в размере 7,5 млн рублей, которые позволили получить крупный кредит в банке. Новая смысловая точка в историческом центре для жителей и гостей города. Также благодаря поддержке Фонда у нас в области станет больше вкусного сыра. Греческая сыроварня #Тремпелис получила займ в размере 5 млн рублей, а ремесленная сыроварня #Бебешкино – 2,5 млн рублей. #Псковскаяобласть – это интересно и вкусно!», - отметил Михаил Ведерников.