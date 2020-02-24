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Происшествия

Шесть районов Псковской области 23 февраля остались без электричества

24 февраля 2020 года, 11:38

Шесть районов Псковской области 23 февраля остались без электричества. Как сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на региональное управление МЧС России, в зоне отключения находилось 62 населенных пункта в Печорском, Дновском, Псковском, Невельском, Плюсском и Порховском районах. 2129 жителей остались без света. аварийно-восстановительные работы были завершены. численностью населения 2129 человек. Аварийные работы были завершены до 17 часов.

Причиной отключения электроэнергии стало усиление ветра на территории Псковской области.

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