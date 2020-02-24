Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в Пскове

В Пскове полицейские изъяли банкноту с признаками подделки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 18 февраля в финансовом учреждении города. Банкнота поступила в выручке одного из магазинов Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.