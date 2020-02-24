Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в Пскове

24 февраля 2020 года, 10:25

В Пскове полицейские изъяли банкноту с признаками подделки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 18 февраля в финансовом учреждении города. Банкнота поступила в выручке одного из магазинов Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция  рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские спортсмены вернулись с медалями с Первенства и Чемпионата СЗФО по карате
У юных боксеров Дновского района появился напольный ринг для тренировок
В Дновском районе отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В Пскове начались работы по реконструкции Зеленого театра
Михаил Ведерников: Нацпроекты делают регион вкуснее и гостеприимнее
Шесть районов Псковской области 23 февраля остались без электричества
Михаил Ведерников проконтролировал работы по реконструкции памятника 6-й роте
Власти Пскова поздравили псковичей с 23 февраля
Житель Псковского района незаконно зарегистрировал у себя гражданку Азербайджана

Комментарии

Авторизация
No comments
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района
Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Происшествия / ДТП
7 февраля 17:21

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Просят откликнуться тех, кто проезжал или проходил мимо в момент аварии
Ушли и не вернулись

Происшествия
6 февраля 11:12

Ушли и не вернулись

Список людей, пропавших в Псковской области. вдруг вы кого-то видели?