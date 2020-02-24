Михаил Ведерников проконтролировал работы по реконструкции памятника 6-й роте

Ход ремонтно-восстановительных работ на памятнике 6-й роте «Купол» и качество благоустройства общественной территории оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 23 февраля, посетив с рабочим визитом деревню Череха Псковского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, главу не устроило качество работ на некоторых участках территории, которая находится в непосредственной близости к воинской части. В рамках подготовки к памятной дате здесь были реконструированы остановочные павильоны, высажены туи, а также обустроена гравийная площадка перед продуктовым магазином. Но гравийная площадка уже покрылась ямами и лужами. Поэтому Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Василию Осипову и главе Псковского района Наталье Федоровой привести территорию у магазина в порядок.

Губернатор также дал и ряд поручений по продолжению работ по благоустройству.«Дал ряд дополнительных поручений (странно, что ответственные не видят этого сами): высадить туи от остановки до поворота, привести в порядок стоянку у магазина, установить дополнительное освещение, убрать ужасную рекламу, железобетонные балки, мусор и т.д.», - написал по итогам визита Михаил Ведерников на своей странице в Инстаграм.

Михаил Ведерников оценил объем и качество работ по реконструкции памятника 6-й роты «Купол», основная часть которых завешена. На данный момент освещение вокруг монумента уже полностью смонтировано, закончена и облицовка гранитными плитами с именами воинов-десантников 6-й роты. В настоящее время идет установка на подготовленный постамент основной части — символического купола.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.

В июле прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.