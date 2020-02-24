Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников проконтролировал работы по реконструкции памятника 6-й роте

24 февраля 2020 года, 10:16

Ход ремонтно-восстановительных работ на памятнике 6-й роте «Купол» и качество благоустройства общественной территории оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 23 февраля, посетив с рабочим визитом деревню Череха Псковского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, главу не устроило качество работ на некоторых участках территории, которая находится в непосредственной близости к воинской части. В рамках подготовки к памятной дате здесь были реконструированы остановочные павильоны, высажены туи, а также обустроена гравийная площадка перед продуктовым магазином. Но гравийная площадка уже покрылась ямами и лужами. Поэтому Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Василию Осипову и главе Псковского района Наталье Федоровой привести территорию у магазина в порядок.

Губернатор также дал и ряд поручений по продолжению работ по благоустройству.«Дал ряд дополнительных поручений (странно, что ответственные не видят этого сами): высадить туи от остановки до поворота, привести в порядок стоянку у магазина, установить дополнительное освещение, убрать ужасную рекламу, железобетонные балки, мусор и т.д.», - написал по итогам визита Михаил Ведерников на своей странице в Инстаграм.

Михаил Ведерников оценил объем и качество работ по реконструкции памятника 6-й роты «Купол», основная часть которых завешена. На данный момент освещение вокруг монумента уже полностью смонтировано, закончена и облицовка гранитными плитами с именами воинов-десантников 6-й роты. В настоящее время идет установка на подготовленный постамент основной части — символического купола.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.

В июле прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские спортсмены вернулись с медалями с Первенства и Чемпионата СЗФО по карате
У юных боксеров Дновского района появился напольный ринг для тренировок
В Дновском районе отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В Пскове начались работы по реконструкции Зеленого театра
Михаил Ведерников: Нацпроекты делают регион вкуснее и гостеприимнее
Шесть районов Псковской области 23 февраля остались без электричества
Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в Пскове
Власти Пскова поздравили псковичей с 23 февраля
Житель Псковского района незаконно зарегистрировал у себя гражданку Азербайджана

Комментарии

Авторизация
No comments
Кто сорит в Кремле

Общество
24 февраля 10:28

Кто сорит в Кремле

Плату за возможность проведения экскурсий в Псковском кремле антимонопольщики считают незаконной
33 причины, и погода тоже,

Общество / Коммуналка
23 февраля 09:48

33 причины, и погода тоже,

Мешают очистить Псков от грязи
Вода у порога

Общество / Обратная связь
21 февраля 16:11

Вода у порога

Жители Печор жалуются на затопленный подвал