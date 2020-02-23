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Общество / Важная дата

Власти Пскова поздравили псковичей с 23 февраля

23 февраля 2020 года, 11:02
Власти Пскова поздравили псковичей с Днем защитника Отечества. Текст поздравления приводится на сайте администрации Пскова.

Уважаемые псковичи!

От имени депутатов Псковской городской Думы,

Администрации города и себя лично поздравляем Вас

С Днем защитника Отечества!

23 февраля - особенный праздник для нашей страны и нашего города. На протяжении своей многовековой истории Псков был и остаётся надежным форпостом западных рубежей России, который неоднократно первым встречал натиск неприятелей. Через века наш город бережно несет заветы воинской доблести, чести и мужества: воины псковского гарнизона, гвардейцы-десантники и спецназовцы, являются оплотом боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации, участниками всех важнейших боевых операций новейшего времени.

В этот день мы вспоминаем всех защитников Отечества - тех, кто защищал нашу родину в прошлом и тех, кто сейчас стоит на страже её рубежей. Особые слова признательности и благодарности мы адресуем ветеранам и труженикам тыла - тем, кто, не жалея сил, ковал Победу в годы Великой Отечественной войны.

Пусть Ваше мужество и сила духа в дальнейшем служат укреплению боеспособности Российской Армии на благо жителей нашей страны.

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и удачи!

С праздником!

Глава города Пскова -

Города воинской славы, Елена Полонская

Глава администрации Пскова Александр Братчиков


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