Александр Котов: Защищать Родину – не просто работа, а трудная служба и великое предназначение

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Текст поздравления размещена на сайте Собрания.

Уважаемые воины и ветераны Вооружённых Сил России!

Уважаемые жители Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – праздник, вобравший в себя всю героическую историю Вооружённых сил России и доблесть всех поколений воинов, стоящих на страже суверенитета и безопасности страны.

Защищать Родину и свой народ – не просто работа, а трудная служба и великое предназначение тех, для кого независимость страны и покой мирных граждан выше собственной жизни.

Вооружённые Силы РФ – мощная и технически оснащённая армия, способная противостоять любым угрозам. Современные виды вооружения являются важной составляющей армейской мощи, но главной силой российского воинства были и остаются беспримерное мужество и исключительная доблесть защитников Отечества.

От всего сердца желаю военнослужащим, их семьям, ветеранам, всем жителям области здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой!



