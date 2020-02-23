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Общество / Важная дата

Александр Котов: Защищать Родину – не просто работа, а трудная служба и великое предназначение

23 февраля 2020 года, 09:22

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Текст поздравления размещена на сайте Собрания.

Александр Котов: Защищать Родину – не просто работа, а трудная служба и великое предназначение
Александр Котов поздравил жителей от имени депутатов и себя лично
фото sobranie.pskov.ru

Уважаемые воины и ветераны Вооружённых Сил России!

Уважаемые жители Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – праздник, вобравший в себя всю героическую историю Вооружённых сил России и доблесть всех поколений воинов, стоящих на страже суверенитета и безопасности страны.

Защищать Родину и свой народ – не просто работа, а трудная служба и великое предназначение тех, для кого независимость страны и покой мирных граждан выше собственной жизни.

Вооружённые Силы РФ – мощная и технически оснащённая армия, способная противостоять любым угрозам. Современные виды вооружения являются важной составляющей армейской мощи, но главной силой российского воинства были и остаются беспримерное мужество и исключительная доблесть защитников Отечества.

От всего сердца желаю военнослужащим, их семьям, ветеранам, всем жителям области здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой!



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