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Общество / Важная дата

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской обалсти с Днем защитника Отечества

23 февраля 2020 года, 09:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества. Текст поздравления размещен на сайте областной администрации. 

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской обалсти с Днем защитника Отечества
Крепкого здоровья и мирного неба пожелал губернатор защитникам Отечества
фото https://yandex.ru

Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю с Днем защитника Отечества!

Этот праздник отличается глубокой и сложной историей. Он посвящен событиям февраля 1918 года, когда вся Россия находилась в тяжёлом кризисе и нуждалась в подлинном чуде для его преодоления.

Для спасения Родины наши прадеды показали великий пример мужества. Они объединились, вне зависимости от профессии, возраста и опыта, и сформировали новую военную силу, способную справиться с любой угрозой — Красную Армию.

День защитника Отечества посвящен любви к Родине, отваге и нетерпимости к врагу. Это напоминание о том, что наша страна стоит на подвигах простых людей, которые стали героями истории.

Мы также должны помнить, что Россия нуждается в своих защитниках не только в военное время. Поэтому желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, сил и веры для исполнения почётного долга по укреплению и развитию нашей страны.

Здесь нужен вклад каждого из нас. С Праздником!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников


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